СКР возбудил уголовное дело из-за пожара с гибелью детей в Салаватском районе

Следователи Дуванского межрайонного отдела регионального управления СКР по Башкирии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) из-за пожара в Салаватском районе. В селе Новые Каратавлы на улице Юрюзань сгорел частный деревянный дом, погибли трое детей в возрасте от шести до 11 лет.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР, дети находились дома без присмотра родителей.

Следователи установят причину пожара и смерти несовершеннолетних, а также проверят действия законных представителей.

Идэль Гумеров