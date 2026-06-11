Спонсоры из Башкирии пожертвовали «Единой России» более 100 млн рублей

В прошлом году четыре юридических лица из Башкирии пожертвовали совокупно 108,96 млн руб. в пользу партии «Единая Россия». Такие сведения следуют из сводного финансового отчета политической организации, опубликованного на сайте Центризбиркома России.

По 43,3 млн руб. партии перечислили уфимское ООО «Комбинат рабочей одежды» (КРО) и его торговый дом. Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (БФПРСиР) пожертвовал 21 млн руб. Еще 1,36 млн руб. выплатил Фонд развития инвестиционных проектов (ФРИП).

В общей сложности спонсорами ЕР в прошлом году стали 334 юридических (с суммой переводов от 300 тыс. руб.) и 148 физических лиц (с суммой переводов от 100 тыс. руб.). Организации пожертвовали партии 5,76 млрд руб., граждане — около 71,7 млн руб. Физлица из Башкирии в этот список не попали. Не оказалось их и среди тех, кто в виде взносов уплатил за год более 100 тыс. руб.

В 2024 году БФПРСиР, КРО и торговый дом КРО стали крупнейшими спонсорами единороссов, переведя им 143,4 млн руб. (около 14,1 млн руб. поступили с нарушениями). ФРИП профинансировал 3 млн руб., столько же — ООО «Служба правовых извещений».

Идэль Гумеров