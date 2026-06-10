Водитель без прав предстанет перед судом за смертельное ДТП по Волгоградом

Еланский районный суд Волгоградской области приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 20-летней Евгении Рыбкиной. Ей предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без наличия водительского удостоверения, а также оставлении места дорожно-транспортного происшествия (п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Материалы дела поступили в суд 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

18 ноября 2025 года в рабочем поселке Елань на перекрестие улиц Московской и Киквидзе автомобиль ВАЗ-2109 под управлением девушки выехал на полосу встречного движения и сбил велосипедистку. 42-летняя погибла на месте, у нее остались двое детей, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Обвиняемая находится под стражей с ноября 2025 года. Апелляционная жалоба защиты с ходатайством об изменении меры пресечения была отклонена судом.

Нина Шевченко