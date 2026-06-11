Ставка на великих

Половина российских исторических фильмов и сериалов последних полутора лет посвящена Великой Отечественной войне, а самыми востребованными в кино историческими правителями России остаются Екатерина II и Петр I, подсчитали эксперты «Минченко консалтинг». Разнообразие фигур и эпох в кинематографе способствует распространению среди россиян популярного у политических руководителей нарратива о «государстве-цивилизации», отмечают авторы доклада «Образы прошлого будущего России: как обращение к истории влияет на актуальную политику».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Отец» (2025)

Фото: НМГ Кинопрокат Кадр из фильма «Отец» (2025)

Фото: НМГ Кинопрокат

По подсчетам «Минченко консалтинг», в 2025–2026 годах историческим событиям было посвящено 69 релизов. Самым востребованным периодом с заметным отрывом стала Великая Отечественная война (33 фильма и сериала). Победа в ней остается «системообразующим событием российской истории», указывают эксперты, а интерес кинопроизводителей к тем событиям подстегнула еще и круглая дата (80 лет Победы).

По пять фильмов и сериалов кинематографисты посвятили дореволюционному и послевоенному периодам, а также 1990-м годам. Почти такой же интерес вызвали 2000-е и перестроечные годы. Упор на последние отражает «растущий спрос на ностальгию по 90-м» и «появление прослойки зрителей, ностальгирующих уже по 2000-м», рассуждают авторы доклада: «"Ностальгирующий" характер данного контента подтверждается и снижением в кино остроты наиболее резких и негативных моментов».

Лидерство среди самых востребованных исторических фигур (с 2014-го по 2026-й вышло 27 фильмов и сериалов, посвященных 18 правителям России) пока удерживают Екатерина II (5 кинокартин) и Петр I (4). При этом полностью отсутствуют фильмы и сериалы, посвященные Николаю I (фигурирует только «в связке с декабристами»), Александру II и Александру III. По мнению исследователей, это «может частично объяснить выпадение этих императоров из списка наиболее популярных российских правителей в опросах».

Наиболее бюджетоемкие кинопроекты, по оценке авторов доклада, «строго выдерживают линию положительного образа российских правителей».

Такой подход поддерживает доминирующий в историко-политической среде «цивилизационный нарратив» — «в каждой эпохе было что-то хорошее». Правда, иногда бывают и казусы, отмечают эксперты. Например, в фильме «Императрицы» в позитивном ключе выдержан образ Анны Иоанновны, политику которой скептически оценивали даже в дореволюционной историографии.

Цивилизационный подход — концепция, рассматривающая историю человечества сквозь призму развития уникальных цивилизаций. Этот нарратив, заключающийся в «представлении России как отдельной цивилизации-государства» и обосновывающий «историческую преемственность различных режимов и форм государственного устройства», особенно популярен среди российских политиков.

Образ другого «дискуссионного политика», Иосифа Сталина, чаще раскрывается в фильмах, где он фигурирует в качестве второстепенного персонажа, говорится в докладе. Одни работы «десакрализуют» фигуру политика, другие «пытаются приобщить» к уже упомянутому «цивилизационному нарративу», например «показывая его как сочувствующего православию».

Подобный интерес к фигурам из разных эпох обосновывает «цивилизационный подход» к истории в качестве «инструмента реагирования на реальный запрос людей к устойчивой, целостной и понятной идентичности», резюмируют исследователи: «Чувство принадлежности к большой стране со своей миссией является важным фактором в социальном проектировании, а попытка слома этих рамок может вызвать сильный кризис идентичностей в массовом сознании».

Григорий Лейба