Половина российских мужчин при появлении симптомов заболевания не обращаются к врачу

Только половина российских мужчин ежегодно проходят профилактические осмотры. Раз в два-три года проверяются 24%, 11% ожидают появления первых симптомов, никогда не проходили диспансеризацию 9%. Это следует из результатов опроса Аналитического центра ЕМС среди 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет, с которыми ознакомился “Ъ”. Исследование прошло в преддверии Всемирного дня борьбы с раком предстательной железы, который отмечается 11 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, при появлении симптомов только 35% мужчин сразу идут к врачу. Четверть респондентов ищут симптомы в интернете, 11% надеются, что «само пройдет», и еще 11% ничего не делают, 10% спрашивают у близких, 8% принимают лекарства самостоятельно.

Одним из барьеров для заботы о себе мужчины называют страх. 66% опрошенных испытывают тревогу, а 23,3% — сильный страх при мысли о возможном онкологическом заболевании. Среди факторов, которые мотивировали бы проходить обследование регулярно, мужчины назвали бесплатные программы (71%), гарантию быстрого приема (53%) и напоминания от врача (28%).

Авторы исследования подчеркнули, что рак предстательной железы длительное время протекает бессимптомно. При этом именно на I–II стадиях лечение наиболее эффективно и позволяет сохранить качество жизни — потенцию и нормальное мочеиспускание. Они перечислили факторы риска развития этого вида рака: возраст старше 45–50 лет, наследственность, артериальную гипертензию и лишний вес.

По данным Минздрава России, женщины проходят диспансеризацию и профилактические осмотры чаще, чем мужчины. Так, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что женщины в полтора раза чаще мужчин проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, включая обследование для оценки репродуктивного здоровья. Репродуктивную диспансеризацию в 2025 году прошли 8,7 млн женщин и 7,2 млн мужчин.

Геор Габараев, Наталья Костарнова