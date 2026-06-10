Программные обеспечены

Участники пермского рынка IT-технологий опубликовали годовую отчетность. Одни заявляют о положительных итогах года, другие — о снижении результатов. Эксперты говорят, что период бурного роста IT-сектора замедлился, в том числе из-за влияния западных санкций и дефицита кадров. Несмотря на это, по словам участников рынка, темпы и объем труда у отечественных компаний в ближайшее время будут расти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по объему выручки среди пермских компаний, занимающихся разработкой компьютерного ПО, в 2025 году стало ООО «Центр рекламных бюджетов». Выручка общества, разрабатывающего онлайн-курсы, достигла 12,9 млрд руб. (рост на 88% год к году). Компания также сократила чистый убыток на 9% — до 601 млн руб. Выручка ООО «Диджитал Фьюче Системс» (ДФС) достигла 2,8 млрд руб. (+80%), прибыль — 770 млн руб. (+406%). Пермский производитель промышленных роботов ООО «Роботех» увеличило выручку сравнению с 2024 годом на 113% — до 818 млн руб. Чистая прибыль компании увеличилась вдвое, составив по итогам прошлого года 211 млн руб.

Улучшили свои показатели пермские создатели геопорталов и игр. Разработчик компьютерной игры «Танки онлайн» — ООО «Альтернатива Гейм» увеличило выручку на 28% (до 241 млн руб.) и прибыль на 48% (до 114 млн руб.). Выручка разработчика семейных приложений ООО «Кидс Аппс» составила 558 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 184%, чистая прибыль компании выросла на 155% — до 119 млн руб. IT-разработчик сервисов для грузоперевозок ООО «Умная логистика» продемонстрировало рост выручки на 25% (634 млн руб.) и чистой прибыли — на 28% (367 млн руб.).

Часть технологичных компаний Пермского края, напротив, ухудшила свои финансовые показатели. Например, ООО «Рефреш» — компания-разработчик мобильного приложения «GPS-трекер для ребенка “Где мои дети”» в прошлом году получила 836,4 млн руб. выручки — это на 12% меньше, чем в 2024-м (тогда — 950,9 млн руб.). Чистая прибыль компании снизилась на 22%, с 349,4 млн до 270,8 млн руб. Чистая прибыль крупнейшего производителя автономных сервисных роботов в Европе ООО «Промобот» составила 4,7 млн руб.— это ниже показателя предыдущего года в пять раз. Выручка общества снизилась на 9%, до 248 млн руб. На снижение финансовых показателей повлияло два фактора: компания перестала быть резидентом «Сколково» и перешла на новую систему налогообложения.

Заметный рост рынка IT-услуг в Пермском крае начался в 2022 году после массового ухода западных игроков, таких как Xsolla и Miro. Тогда суммарная выручка крупнейших российских разработчиков ПО увеличилась более чем на 28%, в то время как у иностранных компаний она сократилась в среднем на 62%. По данным краевого правительства, сейчас Пермский край занимает девятое место среди субъектов РФ по количеству отечественного программного обеспечения, внесенного в федеральный реестр. Число IT-компаний региона выросло за четыре года с 1543 до 1687, прибавив 144 новые организации. Их выручка увеличилась с 73,9 млрд руб. до 147 млрд руб. в 2025 году.

По словам экспертов, IT-сектор в Пермском крае находится в состоянии зрелой фазы роста: после бурного подъема предыдущих лет наступил период более осознанного и сложного развития. Как считает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, сейчас компании уже не могут расти только за счет эффекта импортозамещения — от них требуется реальная конкурентоспособность продуктов, работа с эффективностью и контроль издержек. Главными трудностями остаются острый дефицит квалифицированных кадров, высокая ключевая ставка, которая делает инвестиции в развитие сверхдорогими, а также рост стоимости облачных сервисов и оборудования. Многие компании также отмечают усложнение выхода на внешние рынки и давление со стороны крупных федеральных игроков и госкорпораций.

Среди ключевых трендов отрасли, по словам господина Жарского, выделяются активное развитие промышленных ИT и решений для реального сектора экономики (промышленная автоматизация, компьютерное зрение, роботизация и системы предиктивной аналитики). Кроме того, наблюдается значительный рост интереса к искусственному интеллекту, развитию кибербезопасности и импортозамещающего ПО. «Компании все чаще уходят от универсальных решений в сторону глубоких отраслевых продуктов, особенно для промышленности, нефтегазового сектора, логистики и госзаказа. Также заметен тренд на экспорт IT-услуг и продуктов в дружественные страны — Турцию, ОАЭ, страны СНГ, Индию и Китай»,— поясняет аналитик.

Основатель и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев говорит, что Пермский край занимает одно из первых мест в России по количеству успешных стартапов в региональном IT-секторе, в том числе благодаря сформировавшейся в регионе инженерной культуре. «Мы уверены, что темпы и объем труда у отечественных компаний будут продолжать расти, но сохранение темпа зависит от многих показателей, в том числе политических»,— считает господин Кивокурцев. Он добавил также, что компаниям IT-отрасли до сих пор доступны различные инструменты поддержки от государства, которые формируют «комфортные условия для работы и развития».

Анастасия Леонтьева