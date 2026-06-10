Лизинг сбавил обороты

С начала 2026 года новый бизнес лизинговых компаний отстает по объему от прошлогодних показателей. Отчасти такой результат связан с ужесточением риск-политики участников рынка, а также с сокращением среднего размера новых договоров из-за превалирования сделок по легковым автомобилям. Впрочем, участники рынка продолжают получать высокие доходы от договоров прошлых лет, заключенных под высокие ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем нового бизнеса лизинговых компаний по итогам первого квартала 2026 года составил 367 млрд руб., следует из оценки рейтингового агентства «Эксперт РА». Это меньше среднего квартального результата за 2025 года, который составил немногим более 500 млрд руб. Кроме этого, за отчетный период портфель участников рынка сократился на 3%, до 11,5 трлн руб. В целом за 2025 год портфель снизился на 11%.

Участники рынка подтверждают слабые показатели. «Первые месяцы 2026 года рынок лизинга транспортных средств и спецтехники провел в стагнации: показатели февраля и марта практически копировали уровни 2025 года, а январь был существенно слабее»,— отметили в «Европлане». Как замечает директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев, «в начале года объемы нового бизнеса, как правило, хуже, чем в последующие кварталы».

При этом на результаты первого квартала во многом повлияла структура нового бизнеса. В частности, средний размер лизингового договора сократился на 300 тыс. руб., до 11,2 млн руб.

Это «обусловлено увеличением в структуре лизингового бизнеса сегмента легковых автомобилей, средняя стоимость которых заметно ниже грузовых автомобилей, строительной и ж/д техники», отмечают в «Эксперт РА». По итогам первого квартала доля легковых и легковых коммерческих автомобилей составила 27% от всего нового бизнеса. Кроме того, участники рынка отмечают рост доли техники с пробегом (в том числе изъятой ранее) в общем объеме реализации легковых автомобилей. «Тренд продиктован высокими ценами на новые автомобили по сравнению с подержанными»,— поясняет руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев.

При этом участники рынка продолжили ужесточение риск-политик в отношении клиентов — увеличивали авансы, вводили более строгий скоринг, отказывали рискованным клиентам. Повышение авансов напрямую ведет к снижению чистых инвестиций в лизинг при том же количестве сделок, указывает член совета директоров Central Asia Capital Анатолий Торохов. «Лизинг делает ставку на качество портфеля и работу с возвратной техникой, в текущих условиях это важнее гонки за объем»,— констатирует заместитель гендиректора «ВТБ Лизинга» Александр Ганчев.

Вместе с тем за отчетный период объем лизинговых платежей составил около 740 млрд руб., то есть фактически остался на уровне среднего квартального показателя прошлого года. «Договоры, заключенные в 2023–2024 годах, продолжают генерировать процентный доход по зафиксированным ставкам в 20–25% и более»,— поясняет гендиректор лизинговой компании СДМ Михаил Винников. В то же время стоимость фондирования продолжает снижаться вслед за ключевой ставкой, указывает он. К концу первого квартала она составила 15%, тогда как годом ранее находилась на уровне 21%. По мнению господина Винникова, инерция от этого будет сохраняться еще два-три квартала, а потом начнет ослабевать «по мере амортизации высокодоходных контрактов».

Во втором квартале рынок пока не восстановился. В частности, в «Европлане» отметили, что в первой декаде апреля наблюдалось оживление, однако по итогам месяца рынок лизинга транспортных средств «оказался на 5–10% слабее апреля 2025-го». Поэтому на ближайшие месяцы участники рынка настроены консервативно. «Базовый сценарий — сохранение показателей 2025 года с возможным ростом количества сделок на 5–10% во втором полугодии»,— считает гендиректор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов. По его мнению, давление на финансовый результат лизинговых компаний сохранится за счет расходов, связанных с изъятой техникой, необходимости активного ремаркетинга и высокой конкуренции за качественного клиента, которая в том числе ограничивает маржинальность сделок.

Дарья Загайнова