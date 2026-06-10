Мерц допустил расширение инициативы ФРГ и Франции о ядерном сдерживании

К инициативе Германии и Франции о ядерном сдерживании в перспективе могут присоединиться другие европейские страны, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он также анонсировал новые совместные оборонные проекты Германии и Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Axel Schmidt / Reuters

«В июле наши министры обороны на заседании в Германии сформулируют всеобъемлющий, совместный и современный план работы по сотрудничеству в оборонной промышленности»,— сказал господин Мерц во время выступления на международной аэрокосмической выставке (трансляция велась на YouTube-канале Bild).

В марте Франция и Германия объявили о расширении сотрудничества в области ядерного сдерживания. Инициатива предполагает увеличение числа ядерных боеголовок, участие ФРГ в ядерных учениях Франции, визиты на стратегические объекты, развитие неядерных вооружений совместно с европейскими партнерами.