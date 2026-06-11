На капремонт путепроводной развязки в Оренбурге выделят 638 млн рублей

Администрация Оренбурга разместила тендер на выполнение капитального ремонта развязки улиц Донгузской и Беляевской. За реализацию проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ готовы заплатить 638,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Информация появилась 10 июня на сайте госзакупок. Потенциальный подрядчик может оставить заявку до 26 июня 2026 года. В документах указаны две даты для выполнения каждого этапа работ: к 1 ноября 2026 года исполнитель должен завершить проектно-изыскательские работы и в этот же день приступить к выполнению строительно-монтажных работ. Объект планируют сдать к 1 сентября 2027 года.

Подрядчику необходимо постоянно вести журнал производства работ, который он должен предварительно заверить. Гарантийный срок выполненных работ должен составлять восемь лет.

Дополнительно администрация опубликовала тендер на ремонт развязки с улицы Донгузской на село Илек. За аналогичную работу для этого объекта готовы выделить более 285 млн руб.

Яна Вежлева