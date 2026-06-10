Жюри международного литературного конкурса отметило дар двух нововоронежцев

Два школьника из Нововоронежа, города-спутника Нововоронежской АЭС вошли в число призеров VII международного проекта «Территория успеха: Пегас», проводимого Фондом «АТР АЭС» совместно с программой «Территория культуры Росатома» при поддержке концерна «Росэнергоатом».

Фото: Юрий Пегусов

Учащийся школы №2 Арсений Авдеев со своей литературной работой «Серьёзный труд не проходит сам собой, а даётся только упорному исканию и подготовке» стал призёром в номинации «Лучший рассказ». Козину Полину, тоже учащуюся школы №2, и ее произведение собственного сочинения «У кого дело есть — тот скуки не знает», отметили в номинации «Лучшее поэтическое произведение».

Награждение участников конкурса прошло в Нововоронежской городской Думе.

«Каждый год я с особым удовольствием отмечаю успехи ребят, вижу их творческий рост. Юные авторы ставят перед собой все более сложные и нестандартные задачи, подходят к делу со своими задумками. Вместе с участниками растет, совершенствуется и развивается и сам конкурс», — подчеркнул председатель Нововоронежской городской Думы, заместитель директора Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

В этом году проект посвящён 200-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина и проходит в Год единства народов России.

Всего на оценку жюри поступило более 300 работ от детей из российских городов расположения предприятий атомной энергетики, а также из Абхазии, Беларуси, Венгрии, Турции. Впервые в истории конкурса свои работы прислали ребята из Уссурийска, где запланировано строительство Приморской АЭС. Работы принимали в четырех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшие иллюстрации» и «Лучший актер страны Росатом».

«Территория успеха: Пегас» — это точка притяжения для творческих ребят, которые живут в небольших атомных городах. Проект даёт им возможность, с одной стороны, проявить себя, показать, на что они способны. А с другой — за счёт участия в обучающем курсе, где с детьми работают профессиональные поэты, писатели, художники, режиссёры и педагоги, развить свои таланты. Мы ежегодно видим результаты этой работы: наши участники издают собственные книги, публикуются в журналах, снимаются в большом кино, поступают в вузы, чтобы стать журналистами, режиссерами, актерами театра и кино. Многие выбирают профессии, связанные с атомной отраслью, но эта подготовка — огромный толчок для их будущего развития», — отметила автор и руководитель проекта Юлия Цыганова.