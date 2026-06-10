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«Уралхим» намерен достроить аммиачный терминал на Тамани

ОХК «Уралхим» не собирается отказываться от реализации проекта строительства комплекса по экспорту аммиака на Тамани (Краснодарский край). Об этом сообщил журналистам на ПМЭФ-2026 председатель совета директоров компании Димитрий Татьянин.

Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ

Основным производителем аммиака в ОХК является «Тольяттиазот». «Несмотря на то что сроки реализации проекта откладываются, его перспективы остаются положительными. Мировому рынку нужны дополнительные объемы аммиака, а недавнее перекрытие Ормузского пролива привело к существенному росту мировых цен на аммиак, который является ключевым сырьем для производства азотных и комплексных удобрений. Перенос ранее анонсированных сроков начала работы терминала в порту Тамань, инвестиции в строительство которого ведет "Тольяттиазот", связан с внешними факторами»,— цитируют господина Татьянина «Ведомости».

По словам председателя совета директоров «Уралхима», удобрения будут доставляться до Тамани железнодорожным транспортом. При этом Дмитрий Татьянин уточнил, что 60% азотных удобрений компания сейчас реализует на внутреннем рынке, оставшаяся часть идет на экспорт.

АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу «Уралхим». Завод включает в себя семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата карбамида, расположенных на более чем 600 га производственной площадки. Мощности ТОАЗа позволяют обеспечить 18% спроса на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака.  

Евгений Чернов