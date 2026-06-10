В Перми ушла из жизни заслуженный работник высшей школы, экс-директор лицея №2

Сегодня на 85 году жизни скончалась Зинаида Белых, одна из самых известных в Прикамье работников образования. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали источники. Близкие к семье госпожи Белых. Зинаида Белых родилась 19 июня 1941 года в Свердловске. В Прикамье она стала одним из первых женщин-мастеров спорта по баскетболу. Свою жизнь Зинаида Белых посвятила науке и образованию. До 1994 года она была деканом химического факультета ПГУ, после возглавила пермский лицей №2 при классическом университете. Его директором она проработала 24 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото: Пермская городская дума Фото: фото: Пермская городская дума

Госпожа Белых отмечена почётными званиями «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Почётный гражданин города Перми», имеет учёную степень кандидата химических наук, учёное звание – доцент, награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, серебряным знаком «Герб Пермского края» и медалью «За вклад в образование».