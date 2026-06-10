Агропредприятия «Продимекс» в Воронежской области успешно завершили весеннюю посевную

Хозяйства ГК «Продимекс» в Воронежской области завершили весеннюю посевную кампанию. Несмотря на капризы природы, аграрии продемонстрировали высокий профессионализм, оперативно адаптировались к условиям влажной, холодной весны и обеспечили достаточно компактные сроки сева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Продимекс» Фото: ГК «Продимекс»

Абсолютное большинство ключевых культур из запланированной структуры площадей были высеяны в полном объеме. Растянутые сроки сева в этом году стали главным тактическим преимуществом. Предприятиям удалось полностью избежать риска возвратных заморозков и защитить стратегическую культуру — сахарную свеклу. В текущем сезоне от заморозков не погиб ни один гектар свеклы, в то время как в прошлом году эта цифра составила около четверти от всей площади.

В хозяйствах «Продимекс» в Липецкой и Тамбовской областях, где земля была максимально напитана влагой, филиалы смогли засеять большую часть площади сои - более 70% от плана. Несмотря на довольно растянутые сроки сева сои, прогноз по ее урожайности оптимистичен, около 2-2,5 т/га, хотя эта культура достаточно чувствительна к позднему севу.

Пострадавшие из-за осенней засухи и весенней влаги участки озимой пшеницы были оперативно и эффективно пересеяны перспективной яровой пшеницей, что полностью компенсирует возможные издержки.

Специалисты агрономической службы ведут непрерывный мониторинг состояния полей, своевременно выявляя любые угрозы для растений. На полях сои и яровых зерновых успешно проводятся гербицидные прополки сорняков, а на озимой пшенице уже завершена важная фунгицидная обработка. Параллельно с полевыми работами проводятся окультуривание территорий, включая грейдирование внутрихозяйственных дорог и краевые обработки. Все это закладывает базу для комфортной и эффективной уборочной кампании.

Ведутся работы по планированию семенных участков и подготовке к уборке культур. Агрономы филиалов проводят мониторинг посевов ранних зерновых культур с целью прогнозирования урожайности и валового сбора зерна. В целом прогноз по урожайности удовлетворительный. По оценке главных агрономов, урожайность озимой пшеницы составит порядка 4,5 т/га, яровой пшеницы и ячменя до 4 т/га в среднем по предприятиям «Продимекс» в регионе.

Очень важно на данном этапе более точно оценить плановый урожай, так как от этого напрямую зависит работа элеваторов, потребность в уборочной и транспортировочной технике и необходимые складские помещения.

Также успешно заложены перспективные опытные участки для испытания передовых сортов сои, яровой пшеницы, гибридов подсолнечника и сахарной свеклы. Эта научно-практическая работа открывает новые возможности для повышения урожайности и технологического развития хозяйств. Текущие испытания различных препаратов против сорняков и болезней имеют очень большое значение - на основе полученных результатов может быть разработана эффективная схема защиты посевов на следующий год.