Прошел московский форум «Единой России»

Воронежская делегация приняла активное участие в итоговом отчётно-программном форуме партии «Есть результат!». Делегацию возглавил секретарь регионального отделения «Единой России», Губернатор Александр Гусев. В ее составе — председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, вице-губернатор, секретарь Воронежского местного отделения партии Дмитрий Маслов, депутат Государственной Думы Сергей Чижов, участники СВО, депутаты областного и городского уровней, активисты «Молодой Гвардии», волонтёры, представители региональной и муниципальной власти, а также делегаты из районов области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Единой России» Фото: Пресс-служба «Единой России»

Комментируя итоги форума, Александр Гусев особо подчеркнул: в ходе круглых столов и пленарного заседания ключевой темой стал запрос общества на реальные, работающие решения. Именно поэтому все дискуссии и доклады были максимально ориентированы на практический результат.

«Мы обсудили вопросы развития регионов и сельских территорий, транспортной инфраструктуры, поддержки агропромышленного комплекса, а также совершенствование системы помощи участникам СВО и их семьям. Один из важнейших принципов, который прозвучал, — сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Нельзя строить жилые кварталы, туристические объекты и создавать точки экономического роста без дорог, инженерных сетей и современной социальной инфраструктуры. Этот подход мы давно и последовательно применяем в нашем регионе», — рассказал секретарь регионального отделения партии.

Воронежские единороссы представили на форуме свои успешные практики. Отдельно говорили о развитии сельских территорий и привлечении туда молодых кадров — в пример привели областную программу «Земский тренер».

«Как председатель комитета по спорту Воронежской областной Думы и региональный координатор партпроекта «Детский спорт», я выступил инициатором создания региональной программы «Земский тренер». Мы запустили её в Воронежской области в 2025 году — и первый результат уже есть: в прошлом году в районах области трудоустроено шесть специалистов. В этом году стартовала и федеральная программа «Земский тренер». Это отличное подкрепление нашим усилиям. Наше предложение — объединить обе программы, региональную и федеральную, чтобы тренер получал не один, а два миллиона рублей», — рассказал депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Александр Пешиков.

Серьёзных результатов регион добился и в поддержке ветеранов СВО и их семей. В области действует 59 мер поддержки — по медицинскому обслуживанию, реабилитации, трудоустройству, переобучению и различным льготам. Об этом говорила депутат областной Думы Людмила Ипполитова.

Воронежские молодогвардейцы выступили с инициативами по поддержке студентов и молодых специалистов. Одно из ключевых предложений, озвученных руководителем регионального отделения МГЕР Елизаветой Титовой, — законодательно закрепить обязанность оформлять трудовой договор со студентами на практике при наличии признаков трудовой функции (полный рабочий день, поручения, ответственность).

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, подводя итоги форума, подчеркнул: новая Народная программа должна стать не просто политически сильным, но и предельно конкретным документом. Исходя из этого, работа уже идёт — главный принцип остаётся неизменным: «государство — для человека».