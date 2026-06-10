Чебоксары вновь встретили удар

Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. В ее результате пострадали три человека, двое из них в средней степени тяжести получают медицинскую помощь в больнице, третий отпущен на амбулаторное лечение. Угрозы для жизни нет. В городе временно перекрывали движение и приостанавливали работу пришкольных лагерей и детских садов. Это вторая атака на Чебоксары за месяц — ранее в начале мая в результате атаки пострадали 47 человек, трое погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При атаке на Чебоксары пострадали три человека

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ При атаке на Чебоксары пострадали три человека

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранним утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В результате атаки пострадали три человека. Двое в средней степени тяжести получают квалифицированную медицинскую помощь в больнице, угрозы для жизни нет. Третий пострадавший после обследования направлен на амбулаторное лечение. Вопрос оказания медицинской помощи находится на личном контроле Олега Николаева, отмечается в сообщении Минздрава Чувашии.

В городе до отмены режима ракетной опасности приостановили работу пришкольные лагеря и детские сады. Кроме того, временно перекрывалось движение по проспекту И. Яковлева (по этому проспекту расположен завод «ВНИИР-Прогресс»). Прокуратура республики взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки, а прокурор республики выезжал на место происшествия для координации действий спецслужб.

По словам главы города Станислава Трофимова, 16 комиссий приступили к обходу домов для фиксации повреждений по итогам звонков жителей, чье имущество пострадало. «Специалисты оконных компаний уже приступили к снятию замеров поврежденных оконных конструкций. Специалисты ведут работы по восстановлению поврежденных сетей»,— сообщил господин Трофимов.

Как сообщается в соцсетях, атаке подвергся подвергся завод «ВНИИР-Прогресс» (предприятие, производящее электротехническое оборудование). Ранее предприятие подвергалось атакам в июне, июле и ноябре 2025 года. Аппарат главы оказался недоступен для комментариев.

Это вторая атака на Чебоксары за месяц. В начале мая столица Чувашии также подверглась атаке: тогда пострадали 47 человек и трое погибли. Повреждения получили около 40 многоквартирных домов и социальные объекты, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. СКР возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты в Чувашии. Тогда в ведомстве заявили, что ВСУ использовали крылатые ракеты и не менее восьми беспилотников.

Анар Зейналов