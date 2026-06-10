В саратовский ХК «Кристалл» вернулся нападающий Семен Сорокин

Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» объявил о возвращении в команду нападающего Семена Сорокина и сохранении в составе еще двух игроков. Подробности сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Кристалл» Фото: Пресс-служба ХК «Кристалл»

Семен Сорокин начал спортивный путь на взрослом уровне в саратовском клубе. В сезоне 2023/2024 в ВХЛ он провел за команду 54 матча, набрав 12 результативных баллов. В релизе горорится, что тогда форвард запомнился болельщикам своей настойчивой, силовой игрой, а также умением продавливать и проламывать оборону соперника.

Последние два сезона господин Сорокин выступал за ХК «Ростов», за который отыграл 114 матчей и заработал 33 очка. Также в «Кристалле» подтвердили, что в команде останутся два старых игрока. Контракт продлили с нападающим Давидом Басиным и защитником Даниилом Болдыревым.

Дарья Васенина