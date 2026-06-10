В Оренбуржье с помощью механизма КРТ планируют застроить 150 га

В Оренбургской области заключены договоры по комплексному развитию территорий на общую площадь 150 га. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам председателя Законодательного собрания региона Сергея Грачева, самый крупный проект КРТ — жилой район «Молодой Оренбург», предусматривающий порядка 900 тыс. кв. м с предполагаемой численностью населения около 108 тыс. человек. Инвестору предстоит построить многоуровневые парковки, детские сады, ФОКи, медицинское учреждение, дороги и коммунальную инфраструктуру.

«Также благодаря КРТ дополнительно решается вопрос по обеспечению жильем детей-сирот. Из десяти заключенных договоров в регионе шесть предусматривают передачу жилых помещений. В планах профильного министерства — расширение опций, например, использовать инструмент для расселения ветхого и аварийного жилья», — отметил Сергей Грачев.

Совет законодателей направит предложения по повышению эффективности механизма КРТ в адрес Госдумы, Совета Федерации, Правительства РФ: разработка программы КРТ-ипотека, выделение в самостоятельный раздел ИЖС со своей отдельной нормативной базой и другое.

Руфия Кутляева