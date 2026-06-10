ОЭЗ «Оренбуржье» вошла в число лидеров индустриальных площадок России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Оренбуржье» укрепила свои позиции среди развивающихся индустриальных площадок страны. По данным аналитического центра «Эксперт», промышленная зона заняла 17-е место в федеральном рейтинге и показала рост сразу в трех направлениях, включая вклад в экономику России, влияние на рост развития регионов и качество работы управляющих компаний.

Заметнее всего площадка отличилась в эффективности работы управляющих компаний, где заняла первое место в рейтинге. Показатель отображает степень развития инфраструктуры, качество работы с инвесторами и скорость решения организационных вопросов.

В направлении вклада в экономику России ОЭЗ «Оренбуржье» за год поднялась с 15-го на 11-е место. Во влиянии на развитие Оренбургской области промышленная зона также продемонстрировала положительную динамику, поднявшись с 12-е на 7-ю позицию.

По итогам комплексного зачета площадка переместилась с 23-го на 17-е место.

Яна Вежлева