Суд отказал «Ак Барс» банку в аресте имущества сети АЗС «Трасса»

Арбитражный суд Москвы отказал казанскому банку «Ак Барс» в аресте имущества и счетов топливного оператора ПАО «Евротранс» — владельца сети АЗС «Трасса» — на сумму более 2,3 млрд руб. Об этом сообщает РИА Новости.

Банк подал иск к «Евротрансу» в мае этого года. Основания требований не раскрываются. Суд посчитал ходатайство необоснованным.

Третьим лицом к делу привлечено московское ООО «Фьюел Менеджмент АЗС».

ПАО «Евротранс» —топливный оператор Московского региона. Компания управляет сетью из 57 АЗС под брендом «Трасса», а также сетью быстрых электрозарядных станций.

Анна Кайдалова