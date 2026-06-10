Баскетбольный клуб «Пари НН» опроверг задержки зарплат игрокам

Генеральный директор баскетбольного клуба «Пари НН» Михаил Вельмужов опроверг информацию о задержках зарплат игрокам. «Официально заявляю, что никаких задолженностей по заработной плате в БК “Пари Нижний Новгород” нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок», — цитирует господина Вельмужова Telegram-канал клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

Ранее в государственной трудовой инспекции начали проверку информации СМИ о том, что клуб может не принять участие в чемпионате Единой лиги ВТБ из-за долгов по зарплатам. В ведомстве отметили, что обращений от команды к ним не поступало.

Михаил Вельмужов уточнил, что новости о проблемах с зарплатами стали обсуждаться после инсайдерской информации от «Матч ТВ». «Инсайд оказался, скажем так, из тех, что живут своей жизнью и с реальностью не пересекаются», — заверил господин Вельмужов.

Владимир Зубарев