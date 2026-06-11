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Неженское дело

Выставка авторских произведений женщин-ювелиров

В арт-ателье Dzhanelli Jewellery открылась выставка дизайнерских украшений, созданных женщинами. Проект «Неженское дело» организован Диной Насыровой в 2019 году и несколько сезонов успешно проходил в галерее Ilgiz F. Нынешняя экспозиция развернулась в бутике Дианы Джанелли. Когда-то она сама была участницей смотра, а сегодня с радостью предоставила свои витрины начинающим дизайнерам и ювелирам.

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Само название «Неженское дело» говорит о том, что ювелирная профессия — непростое занятие для женщины ни в физическом, ни в финансовом, ни в производственном смысле. Зато женщины как никто понимают смысл и назначение ювелирных предметов. «Мужчины-ювелиры чаще видят в работе челлендж: превзойти предшественников и "победить" великих. Женщины же точно знают, как украшать. Они создают вещи, которые реально живут с тобой,— удобные, трансформируемые, многофункциональные, с несколькими решениями в одном изделии. Самые смелые и инновационные трансформеры в современном ювелирном искусстве очень часто делают именно женщины»,— подчеркивает Дина Насырова.

Все 12 участниц не похожи друг на друга, хотя занимаются вроде бы одним делом. Buylerika Ceramic создает украшения и арт-объекты из фарфора, который обрабатывает специальным образом для придания винтажной «потертости», некоторые работы созданы совместно с Гжельским заводом. Семейная студия Ralex экспериментирует с тонкой ручной гравировкой — металлические поверхности вокруг камней искрятся не хуже инкрустированных бриллиантами, а еще в украшениях используются фрагменты карельской березы. Оксана из ювелирной марки Saura Jewelry (Екатеринбург) работает с уральскими демантоидами, с которыми создает минималистичные пусеты и кольца оригинального дизайна.

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Колье и серьги Ilun

Колье и серьги Ilun

Брошь Buylerika Ceramic

Брошь Buylerika Ceramic

Брошь Oxioma

Брошь Oxioma

Брошь Путь Полет, Saura

Брошь Путь Полет, Saura

Кольца, Shamina Jewelry

Кольца, Shamina Jewelry

Подвеска Ralex

Подвеска Ralex

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Колье и серьги Ilun

Брошь Buylerika Ceramic

Брошь Oxioma

Брошь Путь Полет, Saura

Кольца, Shamina Jewelry

Подвеска Ralex

Дуэт Oxioma, давний участник «Неженского дела», продолжает исследовать тему русского кокошника — в коллекции «Голубушка» уже более 100 референсов (в одном, кстати, запечатлена схема Московского метрополитена). Аппетитные запонки Вероники Курьяновой сделаны в виде роллов с подвижными икринками-гранатами и перламутровыми рисинками. Наира Овсепян (Ilun) превратила в ювелирное изделие пружинку для волос: браслеты и кольца в виде гибких позолоченных спиралей идеально облегают пальцы и запястья. Елена Зозулина (Azuline) приручила титан: умеет получать нужный цвет с помощью анодирования и наносить рисунок лазером. Вера Кучеренко (Nord Nerpa) виртуозно работает с титаном, который с помощью аргоновой сварки — все своими женскими руками — превращает в невесомые броши-птицы и восхитительные цветочные бутоны.

Выставка-продажа «Неженское дело» в ателье Dzhanelli на Спиридоновке продлится до 16 июня.

Нина Спиридонова

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