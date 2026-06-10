В Челнах возбудили дело после гибели девочки при падении с девятого этажа

В Набережных Челнах 10-летняя девочка погибла после падения с высоты девятого этажа дома на проспекте Чулман. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, трагедия произошла из-за отсутствия надлежащего присмотра со стороны взрослых. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Анна Кайдалова