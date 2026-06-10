Жители Башкирии стали активнее следить за своим здоровьем

Жители и гости страны стали внимательнее отслеживать состояние своего здоровья. С начала года число обращений для комплексного обследования выросло на 13% по сравнению с прошлым годом. В Башкирии за год спрос на такие услуги увеличился почти на 24%. Кроме того, аналитики МегаФона и проекта Индекс.ИНВИТРО в совместном исследовании отметили растущий интерес к российской диагностике со стороны иностранцев.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

По данным аналитического проекта Индекс.ИНВИТРО, максимальное число обследований заказывают россияне старше 57 лет. На это поколение приходится чуть более 22% от всех визитов в лаборатории. За своим здоровьем следит и молодежь, поэтому вторую строчку в рейтинге заняли люди от 26 до 36 лет с показателем 19,7%. Замыкают тройку лидеров клиенты в возрасте от 37 до 46 лет с долей 18,7%. При этом женщины составляют порядка 65% от общего числа клиентов. В регионах Приволжья также активнее всего своим здоровьем интересуются женщины старше 57 лет.

В интернете ситуация выглядит несколько иначе. Изучать медицинские сайты предпочитают россияне от 35 до 44 лет, которые составляют 34% всей онлайн-аудитории специализированных площадок. Студенты и молодежь от 18 до 24 лет, напротив, заходят на такие ресурсы реже остальных — их доля едва достигает 2,5%. Женщины в Сети также проявляют большую активность: они интересуются диагностикой на 69% чаще мужчин.

Согласно статистике оператора, россияне чаще всего проверяют здоровье в межсезонье. Первый всплеск интереса к медицинским услугам аналитики фиксируют весной, когда возникает необходимость компенсировать зимний авитаминоз. Вторая волна приходится на осень из-за сезонного роста заболеваемости. Так, в 2025 году самые высокие показатели были в октябре. В этом месяце пользователи заходили на сайты клиник на 20% чаще, чем в среднем по году.

Большинство пользователей планируют обследования на будни, поэтому половина всего интернет-трафика приходится на период с понедельника по среду.

На сайты медицинских компаний активно заходят и иностранные гости. В этом году чаще всего информацию искали пользователи из Беларуси, Турции, Китая, Египта и Таиланда. На них пришлось 60% от всего зарубежного трафика на профильных сайтах. Примечательно, что в 2025 году топ-5 выглядел иначе: первую строчку занимала Турция, а за ней следовали Беларусь, Казахстан, ОАЭ и Таиланд.

Внимательнее всего к своему организму относятся жители пяти следующих регионов, где зафиксировано наибольшее число заказов диагностических услуг на 100 человек. Лидирует Курганская область с результатом 6,2 заказа. Далее идут Республика Алтай — 5,97, Новосибирская область — 5,55, Челябинская — 5,51 и Калининградская — 5,2.

ПАО «МегаФон»