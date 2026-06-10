В Новотроицке возбудили дело по факту смерти работника на предприятии
В Новотроицке возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту смерти работника предприятия. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, утром 9 июня во время производственных работ на промышленном предприятии на одного из работников «упала оторвавшаяся крюковая подвеска». Его смерть наступила в медицинском учреждении.
Следователи детально осмотрели место происшествия, изъяли документы, назначили судебные экспертизы.