В Новотроицке возбудили дело по факту смерти работника на предприятии

В Новотроицке возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту смерти работника предприятия. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, утром 9 июня во время производственных работ на промышленном предприятии на одного из работников «упала оторвавшаяся крюковая подвеска». Его смерть наступила в медицинском учреждении.

Следователи детально осмотрели место происшествия, изъяли документы, назначили судебные экспертизы.

Руфия Кутляева