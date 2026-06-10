Верховный суд ликвидировал «Союз украинцев России»

Верховный суд (ВС) России удовлетворил иск Минюста о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей «Союз украинцев России», сообщается в карточке дела на сайте ВС. Иск подал Минюст РФ.

По данным истца, созданная в 2013 году организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены. Также она не подтвердила общероссийский статус, а некоторые положения устава противоречили российскому законодательству. Ранее деятельность организации была приостановлена на три месяца.

Представители «Союза украинцев России» в суд не явились, но направили в инстанцию заявление. Из документа следует, что требования иска и указанные нарушения они признают.