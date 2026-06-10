Глава СКР затребовал доклад о проблемах с расселением аварийного общежития в Орске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить доклад о проверке по обращению жильцов общежития на улице Молодогвардейской в Орске. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Установлено, что здание 1969 года постройки находится в аварийном состоянии: разрушаются несущие конструкции, в одном из помещений частично обрушилась стена. В 2013 году большинство жильцов расселили, однако две семьи до сих пор не получили благоустроенное жилье. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

По данному факту следственное управление СК России по Оренбургской области организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства исполнение поручения о предоставлении доклада о ходе и результатах проверки, а также о работе по разрешению проблемы жильцов общежития.

Георгий Портнов