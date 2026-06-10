Группа «Соллерс» начала в Ульяновске производство компонентов систем безопасности

В Ульяновске на индустриальной площадке группы «Соллерс», размещенной на территории автозавода ООО «УАЗ» начато серийное производство компонентов системы пассивной безопасности — рулевых колес, подушек безопасности и блоков управления системой. Об этом группа «Соллерс» сообщила в своем официальном пресс-релизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адиль Ширинов (на фото слева) назвал ульяновское производство систем безопасности уникальным для России.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Адиль Ширинов (на фото слева) назвал ульяновское производство систем безопасности уникальным для России.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Серийное производство ведется на предприятии «Компоненты системы безопасности» (ООО «КСБ», зарегистрировано в Ульяновске по юридическому адресу ООО «УАЗ», 100% принадлежит группе «Соллерс»). Как отмечают в холдинге, в ООО «КСБ» организован полный цикл производства компонентов: пенозаливочные линии по производству рулей; раскрой, пошив и сборка подушек безопасности; пошив оплетки и обтяжка рулей; испытательная лаборатория для проведения валидационных и серийных тестов всех изделий. Также создано производство для изготовления различных блоков управления. Общий объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. предоставлены ФРП в виде льготного займа (средства направлены на закупку оборудования).

Председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов назвал производство ключевых компонентов безопасности «уникальным для России», по его словам, «впервые в стране рулевые каркасы отливаются из российского магниевого сплава, а лазерный раскрой и пошив материалов для подушек реализованы с высоким уровнем автоматизации по технологии, которая также не имеет аналогов в России». Председатель СД также отметил, что в планах группы «Соллерс» дальнейшая локализация всех материалов и субкомпонентов для производства подушек безопасности, рулей и ремней безопасности». В компании отмечают, что в проекте задействованы локальные поставщики материалов и краски для пенозаливки, пластиковых деталей, ткани для подушек безопасности, плат для блоков управления. Планируется переход на российскую натуральную и искусственную кожу для обивки рулей. Ведется работа по использованию российских компонентов микроэлектроники.

Первыми продукцию КСБ получат пикапы Sollers ST6, ST8 и легкие коммерческие автомобили Sollers SF5. В ближайшее время ульяновскими компонентами также начнут оснащаться обновленные модели «УАЗ Патриот», «УАЗ Пикап» и «УАЗ Профи», а в перспективе — вся модельная линейка Sollers, включая автомобили SF1, SF7, SP7 и ST9.

Андрей Васильев, Ульяновск