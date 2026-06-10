В Перми из-за антисанитарии закрыли очередное кафе

В Перми приостановили деятельность кафе «Shaurma», расположенного на ул. Одоевского, 29. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Ранее в ходе внеплановой проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили в заведении многочисленные нарушения. В частности, в кафе не проводился производственный контроль, прием продуктов велся без сопроводительных документов, помещения не подвергались должной уборке.

На основании материалов Роспотребнадзора Индустриальный суд Перми приостановил деятельность кафе на 45 суток.