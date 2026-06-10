Набережночелнинский городской суд вынес приговор двум сотрудницам ООО «Автотрейд», обвиняемым в хищении фильтров и фильтрующих элементов для автомобилей «КамАЗ». Ущерб составил 60,8 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах сотрудниц склада осудили за кражу запчастей «КамАЗа» на 60,8 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Челнах сотрудниц склада осудили за кражу запчастей «КамАЗа» на 60,8 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2022 года по июль 2025 года заведующая складом и кладовщик-комплектовщик похищали со склада продукцию, принадлежавшую СТФК «КамАЗ».

Как установил суд, похищенные фильтры продавались через рынок «Гараж-500». Одна из подсудимых признала вину частично и заявила, что было похищено около 2,8 тыс. фильтров. Вторая также признала участие в хищениях, но не согласилась с оценкой ущерба.

Их признали виновными по статье о краже в особо крупном размере. Одной назначили 3 года и 3 месяца колонии общего режима, второй — 2 года и 10 месяцев.

Анна Кайдалова