В Татарстане арестовали мужчину за жестокое избиение женщины

Суд в Татарстане арестовал до 7 августа мужчину, жестоко избившего женщину в городе Заинск. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент произошел 4 июня около многоквартирного дома на улице Никифорова.

32-летний мужчина обвиняется по четырем статьям: об умышленном причинении легкого вреда здоровью, оскорблении представителя власти, применении насилия в отношении представителя власти и угрозе убийством. «Я раскаиваюсь, человек я не пьющий, но если выпью, теряю контроль»,— сказал обвиняемый в зале суда (цитата по «Татар-информ»).

На опубликованном прокуратурой видео мужчина вытащил избитую девушку из подъезда, бросил на асфальт, затем начал ее избивать и пинать с криками: «К кому ты хотела бежать?». Женщину госпитализировали, сообщал «Татар-информ». Ее состояние оценивается как стабильное.