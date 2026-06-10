Администрация Оренбурга планирует приобрети 15 автобусов за 185 млн рублей

Автобусный парк Оренбурга пополнят 15 новых автобусов среднего класса. На их покупку мэрия готова выделить 185 млн руб. Два соответствующих тендера появились на сайте госзакупок.

Одна из закупок подразумевает приобретение десяти автобусов на сумму 123 млн руб. Согласно документам, все единицы транспорта исполнитель должен предоставить к 31 августа 2026 года. По второму аукциону администрация планирует купить еще пять автобусов за 62 млн руб. Победитель торгов должен поставить автобусы до 30 сентября 2026 года. Весь транспорт должен быть новым и иметь зеленый цвет. Также каждая единица обязана быть адаптирована под людей с ОВЗ.

Ранее стало известно, что администрация Оренбурга планирует потратить 163 млн руб. на приобретение троллейбусов. Масштабные закупки связаны с желанием мэрии обновить часть транспортного парка из-за его изношенности. На заседании горсовета от 4 июня глава города Альберт Юмадилов отметил, что для стабильной работы автобусных маршрутов на линии ежедневно должны выходить 742 единицы транспорта.

Яна Вежлева