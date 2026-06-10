Саратовец получил 14 лет строго режима за работу на украинских силовиков

Саратовский областной суд 10 июня 2026 года приговорил местного жителя Елисеева А.С. к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену (ст. 275 УК РФ), сообщает пресс-служба. Судья Олег Бодров вынес приговор через день после того, как удалился в совещательную комнату. Дело поступило в суд 18 мая 2026 года, заседание прошло в закрытом режиме.

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32-летний Елисеев сам начал переписку в мессенджере «Telegram» с представителем украинского военизированного объединения. Верховный Суд РФ признал это объединение террористической организацией и запретил его деятельность в России. Елисеев согласился сотрудничать и получал задания. С мая 2022 года по январь 2023 года он делал листовки с символикой и ссылкой на канал, а потом разбрасывал их в людных местах Саратова. В январе 2023 года он передал сведения о расположении российских военных и мобилизованных.

С мая по ноябрь 2023 года Елисеев сам нашел еще двух собеседников: представителя националистической организации и участника украинского государственного проекта. Он заявил о готовности помогать против безопасности РФ. Сотрудники УФСБ задержали его 9 ноября 2023 года. В суде Елисеев признал свою вину. Суд назначил ему 14 лет колонии строгого режима и еще год ограничения свободы.

Никита Маркелов