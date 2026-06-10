Более 200 жителей Удмуртии остались без газа с начала года из-за долгов

224 жителя Удмуртии с января отключили от газа из-за общей суммы задолженности более 3,5 млн руб. Как сообщает пресс-служба региональных компаний «Газпрома», от голубого топлива отключают тех абонентов, которые не реагируют на уведомления и продолжают накапливать задолженность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Например, один из абонентов Ижевска не платил за газ несколько лет и накопил долг в 140 тыс. руб. Когда дело дошло до отключения, потребитель погасил задолженность полностью»,— рассказал генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Ижевск» Александр Черкашин.

С начала года жители Удмуртии заплатили 31 млн руб. по долгам за газ. Всего за этот период абоненты совершили 3 тыс. платежей газовой компании.