Бастрыкин потребовал доклад после осквернения воинских захоронений в Архангельске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении воинских захоронений и мемориала в Архангельске. В СМИ и соцсетях ранее появилась информация, что в июне двое местных жителей в нетрезвом состоянии осквернили воинские захоронения, в том числе захоронения участников СВО, и мемориал на территории Вологодского кладбища. В региональном СКР возбудили уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексея Валерьевича Попова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.