Обновленный офис ВТБ открылся в Ижевске

ВТБ завершил реконструкцию отделения для частных лиц и предпринимателей в Ленинском районе, по адресу: ул. Клубная, 76/8. ВТБ модернизирует сеть офисов в соответствии с новыми форматами обслуживания.

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В шаговой доступности от офиса находятся остановки общественного транспорта, а также ключевые предприятия Ленинского района. Для удобства посетителей рядом со зданием организована бесплатная парковка.

В обновленном отделении физические лица могут оформить дебетовые и кредитные карты, вклады и кредиты.

Специалисты проконсультируют, настроят цифровые сервисы и программу лояльности, подберут инвестиционные и страховые продукты, помогут оформить перевод зарплаты или пенсии на карту ВТБ. Юридическим лицам и предпринимателям доступен весь комплекс финансовых инструментов для ведения бизнеса, а также поддержка персонального менеджера.

В офисе организованы комфортные зоны обслуживания, три современных банкомата доступны круглосуточно. Для частных клиентов отделение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 и по субботам с 09:00 до 14:00, для представителей бизнеса — с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Предусмотрена возможность обслуживания по предварительной записи.

«Сегодня ВТБ обслуживает в Удмуртии более 270 тыс. розничных и около 11 тыс. бизнес-клиентов. Для нас важно, чтобы ключевые промышленные предприятия района, такие как “Ижсталь” и Ижевский опытно-механический завод, а также представители малого и среднего бизнеса получали качественный сервис в комфортных условиях. Масштабное обновление инфраструктуры — внедрение модуля СМБ, установка круглосуточных банкоматов, организация парковки — это часть системной работы по повышению доступности финансовых услуг для жителей и бизнеса», — рассказал управляющий ВТБ в Удмуртии Никита Потапов.

БАНК ВТБ (ПАО)