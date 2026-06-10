ОЭЗ «Тольятти» в пятерке самых клиентоориентированных инвестиционных площадок

ОЭЗ «Тольятти» вошла в пятерку самых клиентоориентированных инвестиционных площадок страны, заняв четвертое место в рейтинге аналитического центра «Эксперт» по итогам 2025 года. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, управляющая компания ОЭЗ «Тольятти» заняла пятое место в рейтинге по вкладу в экономику страны и второе место по вкладу в экономику региона присутствия. По показателям работы управляющая компания входит в ТОП-15 экономически эффективных управляющих компаний.

ОЭЗ «Тольятти» получила максимальный балл по блоку критериев, связанных с предоставляемыми услугами. Площадка обладает полным перечнем базовых инфраструктурных сервисов.

Руфия Кутляева