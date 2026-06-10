В Чувашии с начала года на компенсации для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет направили 7,1 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на питание беременных и детей до трех лет направили 7,1 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Чувашии на питание беременных и детей до трех лет направили 7,1 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Меру поддержки получили 129 беременных женщин, 539 кормящих матерей и 43 ребенка до трех лет из малообеспеченных семей.

Размер ежемесячной выплаты в этом году составляет 2 тыс. руб. для беременных и кормящих матерей и 1,6 тыс. руб. — для детей до трех лет.

Анна Кайдалова