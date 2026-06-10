В Чувашии за январь–май этого года на меры социальной поддержки опекаемых и приемных детей направили 124,9 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на поддержку опекаемых и приемных детей направили 124,9 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Чувашии на поддержку опекаемых и приемных детей направили 124,9 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Компенсацию расходов на содержание ребенка получили 1,3 тыс. опекунов, приемных родителей и патронатных воспитателей на 1,8 тыс. детей. На эти цели направили 87,7 млн руб.

Еще 37,2 млн руб. выплатили 733 приемным родителям и опекунам в качестве вознаграждения, включая средства на страховые взносы.

Всего в этом году на поддержку опекаемых и приемных детей в бюджете Чувашии предусмотрено 393,6 млн руб.

Анна Кайдалова