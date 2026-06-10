В Уфе используют ИИ для обеспечения безопасности на пляжах

На двух уфимских пляжах установили «умные» камеры: на «Солнечном» в Кировском районе и «Гольфстрим» в Инорсе. Как сообщает телеканал «БСТ», камеры, фиксируя, что человек заплыл за буйки, передают сигнал спасателям.

С начала купального сезона в Уфе утонули 29 человек, в том числе двое детей, отмечается в сообщении.

Пилотный проект по оборудованию пляжей Уфы подобными камерами был начат в прошлом году. Тогда благодаря им удалось спасти 50 человек. В планах установить «умные» камеры на всех городских пляжах.

Майя Иванова