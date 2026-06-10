Капремонт путепровода Мызинского моста в Нижнем Новгороде завершен на 80%

Общая готовность путепровода Мызинского моста в Нижнем Новгороде, где проходит капитальный ремонт, составляет 80%. По словам главы города Юрия Шалабаева, ремонтные работы идут с небольшим опережением графика.

«Сейчас завершен самый серьезный участок работ. Поменяли и смонтировали 12 железобетонных балок первого и четвертого пролетных строений — это ключевые несущие элементы, которые принимают на себя все нагрузки. Рабочие готовятся приступить к устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции и защитного покрытия, а затем уложат асфальт. Также на путепроводе будет новое освещение»,— рассказал глава города.

Он напомнил, что капитальный ремонт на Мызинском мосту проводится впервые за 45 лет, прошедших с момента запуска его в эксплуатацию. «Это второй путепровод, который мы делаем по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2024 году досрочно закончили капремонт путепровода на 4-м км Московского шоссе»,— отметил Юрий Шалабаев.

Как сообщалось, работы по ремонту путепровода начались в январе 2025 года. Капремонт разделен на этапы, чтобы сохранить движение на путепроводе. Работы проводятся с поочередным закрытием двух полос для движения автотранспорта. Полностью ремонт согласно контрактным срокам должны завершить в декабре 2026 года.

Также в 2026 году в рамках нацпроекта в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать семь участков дорог. На части участков улиц К. Маркса, Кузбасской, Новикова-Прибоя и Удмуртской работы ведутся с прошлого года по переходящим контрактам. Улицы Звездинка, Рябцева и участок Казанского шоссе от улицы Лопатина до улицы Богдановича станут новыми объектами текущего года.

Андрей Репин