Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии на проектирование водоснабжения в селах направят 36,7 млн

В Чувашии на проектирование систем водоснабжения в пяти населенных пунктах Батыревского округа направят 36,7 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

В Чувашии на проектирование водоснабжения в селах направят 36,7 млн

В Чувашии на проектирование водоснабжения в селах направят 36,7 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Чувашии на проектирование водоснабжения в селах направят 36,7 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства направят на разработку внутрипоселковых сетей от группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского округов. Работы затронут село Батырево, деревни Бахтигильдино, Балабаш-Нурусово, Татарские Сугуты и село Сугуты.

Еще 12,4 млн руб. планируют направить на проектирование пожарного депо в селе Аликово.

Анна Кайдалова