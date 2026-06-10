В Чувашии на проектирование систем водоснабжения в пяти населенных пунктах Батыревского округа направят 36,7 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на проектирование водоснабжения в селах направят 36,7 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чувашии на проектирование водоснабжения в селах направят 36,7 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства направят на разработку внутрипоселковых сетей от группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского округов. Работы затронут село Батырево, деревни Бахтигильдино, Балабаш-Нурусово, Татарские Сугуты и село Сугуты.

Еще 12,4 млн руб. планируют направить на проектирование пожарного депо в селе Аликово.

Анна Кайдалова