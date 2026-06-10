В Тольятти пытаются ограничить деятельность депутата городской думы

Депутат городской думы Тольятти от ЛДПР Натаниэль Папурин столкнулся с попытками ограничить его деятельность. Об этом сообщил в своем канале в МАХ депутат Самарской губернской Думы и его однопартиец Александр Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума городского округа Тольятти Фото: Дума городского округа Тольятти

Отмечается, что председатель городской думы Тольятти Сергей Рузанов рекомендовал, чтобы депутат Натаниэль Папурин работал исключительно в рамках своего одномандатного округа, где он был избран.

«Такое требование ставит под сомнение саму суть статуса муниципального депутата, который должен представлять интересы всех жителей города, а не только своей избирательной базы. Это подчеркивает слабость партии власти, которая боится конкуренции и не может позволить себе, чтобы депутат, действительно работающий на благо людей, имел возможность действовать на всей территории Тольятти»,— прокомментировал ситуацию Александр Степанов.

Получить оперативный комментарий городской думы Тольятти не удалось.

Евгений Чернов