В Тольятти пытаются ограничить деятельность депутата городской думы
Депутат городской думы Тольятти от ЛДПР Натаниэль Папурин столкнулся с попытками ограничить его деятельность. Об этом сообщил в своем канале в МАХ депутат Самарской губернской Думы и его однопартиец Александр Степанов.
Фото: Дума городского округа Тольятти
Отмечается, что председатель городской думы Тольятти Сергей Рузанов рекомендовал, чтобы депутат Натаниэль Папурин работал исключительно в рамках своего одномандатного округа, где он был избран.
«Такое требование ставит под сомнение саму суть статуса муниципального депутата, который должен представлять интересы всех жителей города, а не только своей избирательной базы. Это подчеркивает слабость партии власти, которая боится конкуренции и не может позволить себе, чтобы депутат, действительно работающий на благо людей, имел возможность действовать на всей территории Тольятти»,— прокомментировал ситуацию Александр Степанов.
Получить оперативный комментарий городской думы Тольятти не удалось.