Слово дворам и окраинам

Общественная палата Уфы предоставила площадку городскому гражданскому обществу — лидерам уличных и домовых советов, представителям некоммерческих организаций (НКО) и рядовым активистам. Участники встречи заступились за окраины города, экологию и инвалидов, обсудив социальные проблемы Уфы и Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Общественной палаты Уфы Фото: Пресс-служба Общественной палаты Уфы

«Проблемы возникают там, где не хватает энергии и тепла», — заметил Александр Волков, представлявший вчера Общественную палату Башкирии в большом зале администрации Уфы, где проходило заседание городских общественников. Основная часть мероприятия прошла в виде диалоговой площадки, участниками которой стали городские активисты и представители НКО. Именно общественники и должны привнести энергию для решения социальных проблем, внушил господин Волков, которому пришлось одновременно быть и модератором дискуссии.

Первую проблему озвучила председатель уличных комитетов Демского района Ирина Романова. Она встала на защиту жителей частного сектора, который, по ее словам, оказался забыт и обделен вниманием конкурсов по благоустройству территорий, в отличие от многоквартирных домов (МКД).

Господин Волков предложил поднять вопрос на круглом столе с участием муниципалитетов, напомнив, что в Уфе есть опыт создания территориальных органов самоуправления (ТОС) в Кировском районе и поселке Максимовке.

Представитель ТОС «Максимовка» Раиса Разуваева поддержала демскую коллегу. Для частного сектора, посетовала она, действует только программа поддержки местных инициатив, но ни муниципальная программа формирования комфортной среды, ни «Башкирские дворики» до окраин города не доходят.

У Александра Волкова нашелся круглый стол и на эту тему: проблемы ТОСов Общественная палата Башкирии обсудит с региональным управлением минюста и депутатом Курултая Владимиром Нагорным.

Соседний с Максимовкой поселок Тимашево остался без общественного транспорта, пожаловалась Татьяна Печенкина, член Общественного совета при администрации Орджоникидзевского района. Ранее населенный пункт на севере Уфы обслуживал частный 211-й маршрут, следовавший до Монумента Дружбы и школы МВД, но из-за нерентабельности перевозчик от него отказался. Теперь маршрутки из Тимашево доезжают только до Черниковки.

За МКД заступился ветеран труда Рузалим Фахретдинов — активист движения «Дворы наши», представлявший на собрании дома по улице Шафиева, 5 и 7. По его словам, здания 1968 года постройки требуют капитального ремонта и регулярного горячего водоснабжения. Усложняет ситуацию возрастной состав населения домов: жильцы — в основном, пенсионеры, у которых нет ресурсов и физической возможности для активизма.

От проблем благоустройства и содержания жилых зон участники перешли к экологии. Николай Самойленко, руководитель клуба закаливания «Белые куницы» и председатель правления Федерации зимнего плавания Башкирии, обратил внимание на повышенную запыленность города. Тема и правда актуальная — в конце марта и начале апреля, после схода снега, в воздухе несколько дней превышалась допустимая концентрация пыли. Лидер 2 тыс. «моржей» (столько их в республике, по словам господина Самойленко) тут же предложил решение, которое, выяснилось, лежит на поверхности: достаточно асфальт укладывать выше газонов, чтобы грязь после дождей стекала с тротуаров и дорог на землю, а не наоборот.

Но корень проблемы, выяснилось, находится глубже.

Ведущий научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН и член Общественной палаты Уфы Мария Лебедева заявила, что без решения вопроса травяно-почвенного покрова с места не сдвинуться. Она полагает, что запыленность, в том числе, связана с неправильным режимом покоса травы.

«Ко мне СМИ трижды обращались с вопросом о том, почему у нас так много одуванчиков (вопрос поднимал даже глава республики Радий Хабиров на одном из совещаний правительства — прим. "Ъ-Уфа"). Выяснилось, что их косят слишком активно. Но дело не в одуванчиках, а в непонимании работы с растениями»,— прокомментировала госпожа Лебедева, отметив, что действующие регламенты покоса не учитывают пылезащиту.

Проблему общереспубликанского уровня подняла блогер и активист Сулпан Юлай-Байгалина. Она рассказала, что в Башкирии отсутствует доступная среда для инвалидов в области спорта и туризма, поэтому люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вынуждены находить досуг в Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Пензе.

Господин Волков ответил, что и нам есть чем похвалиться: например, Общественная палата Башкирии добилась включения инклюзивных элементов в реконструкцию парка Лесоводов. А единственный представитель мэрии Уфы — начальник управления по физкультуре и спорту Егор Сорокин — рассказал, что в городе развиваются теннис, танцы и фехтование на колясках.

Тему поддержки людей с ОВЗ продолжила учредитель общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие» Людмила Сахапова. Выяснилось, что в регионе нет учреждений по реабилитации взрослых инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Специальные сертификаты не распространяются на инвалидов первой группы.

Последним вопросом диалоговой площадки стала реконструкция улицы Октябрьской революции. Руководитель Региональной общественной организации поддержки общественных инициатив Айсылу Гизатуллина предложила подключить общественников к контролю за работами.

Александр Волков посоветовал взять на вооружение опыт республиканской Общественной палаты, которая создает рабочие группы по разным поводам — от благоустройства парка Ленина до реализации программ патриотического воспитания.

Идэль Гумеров