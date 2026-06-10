Николай Сысуев и Степан Оганесян покидают ФК «Оренбург»

Вратарь Николай Сысуев и полузащитник Степан Оганесян покидают ФК «Оренбург» в связи с окончанием трудового соглашения. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Николай Сысуев с ноября 2021 года провел в составе ФК «Оренбург» 60 матчей. Степан Оганесян выступал за «Оренбург» с июля 2022 года. В его активе — 79 матчей и пять забитых мячей.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Андрей Сазонов