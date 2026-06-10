«Россети Тюмень» направили 2,8 млн рублей на плановый ремонт подстанции в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции в ХМАО-Югре. На повышение надежности электроснабжения Даниловского и Северо-Даниловского месторождений нефти компания направила порядка 2,8 млн рублей.

Энергетики провели комплексное техобслуживание более 70 единиц оборудования питающего центра. Специалисты выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА, семи выключателей 35 кВ и четырех шинных мостов различного класса напряжения. Кроме того, сотрудники компании обновили два трансформаторных разъединителя 35 кВ. Плановые мероприятия завершились высоковольтными испытаниями, которые подтвердили высокие эксплуатационные характеристики оборудования.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует работу электросетевого комплекса ХМАО-Югры. Выполненные технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения двух месторождений Шаимской группы, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири.

АО «Россети Тюмень»