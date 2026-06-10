Трудовая инспекция выясняет ситуацию с долгами по зарплате в БК «Пари НН»

Государственная трудовая инспекция выясняет финансовую ситуацию в баскетбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Как сообщили в инспекции, поводом для проверки стала информация в СМИ о том, что клуб могут снять с чемпионата Единой лиги ВТБ из-за задолженности по зарплатам.

Обращений от работников клуба в трудовую инспекцию не поступало. Если информация о задолженности подтвердится, будут приняты меры инспекторского реагирования, чтобы обеспечить трудовые права сотрудников клуба.

Андрей Репин