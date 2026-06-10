В Тольятти суд обязал перевозчика выплатить 300 тыс. рублей пострадавшему в ДТП подростку
Прокуратура Центрального района Тольятти добилась в суде компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего пассажира автобуса. Компания-перевозчик выплатит ребенку 300 тыс. рублей, сообщило надзорное ведомство.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что в мае 2025 года водитель автобуса нарушил правила дорожного движения — проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с другим автомобилем. Пассажир автобуса получил травмы средней тяжести.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с собственника транспортного средства компенсации морального вреда. Требование было удовлетворено в полном объеме.