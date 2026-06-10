Житель Удмуртии лишился прописки в квартире после переезда в Испанию

Глазовский райсуд Удмуртии лишил регистрации в квартире местного жителя, уехавшего на ПМЖ в Испанию. Гражданин РФ более четырех лет назад добровольно покинул страну, а свою долю в квартире подарил брату. При этом собственники жилья продолжали оплачивать за него часть коммунальных расходов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иск в суд подала мать ответчика, которой вместе с младшим сыном принадлежит квартира. Гражданин продолжал числиться зарегистрированным, поэтому некоторые платежки за ЖКХ приходили с учетом числа жильцов, что нарушает права истца.

«Суд указал, что регистрация по месту жительства не является единственным основанием для сохранения права пользования жилым помещением»,— говорится в сообщении. В ходе разбирательств было установлено, что гражданин добровольно выехал из страны и не намерен возвращаться, не участвует в содержании жилья, не вносит коммунальные платежи и др. Поэтому в результате ответчик утратил право пользования помещением.