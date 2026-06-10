В Ульяновске директор компании осужден за контрабанду авиатехники

Заволжский районный суд Ульяновска в среду огласил приговор директору ульяновской компании, обвиняемому в контрабанде за рубеж стратегически важных авиационных комплектующих группой лиц по предварительному сговору (п.«в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, от пяти до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.). Об этом в среду одновременно сообщили Приволжская транспортная прокуратура, следственное управление на транспорте и региональное управление ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают ведомства, следствием было установлено, что в период с 2022 по 2024 год подсудимый совместно с группой лиц, находящихся за рубежом, в целях экспорта авиационно-технического имущества (тормозных дисков, шин, генераторов и др.) предоставлял в таможенные органы недостоверные сведения о происхождении и назначении продукции. В дальнейшем под видом деталей для хозяйственной техники он незаконно вывез авиадетали стоимостью почти 9 млн руб. за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», уголовное дело было возбуждено в марте 2025 года по материалам УФСБ. Как тогда сообщало ведомство, компания заключила несколько международных контрактов на поставку в одну из стран СНГ авиационных запчастей, а именно — авиадвигателей, тормозных дисков и авиационных шин, авиационных генераторов, а также турбогенераторных установок (на сайте суда указано три эпизода контрактов). Впоследствии, отмечает УФСБ, эти «товары экспортировались за пределы таможенной территории ЕАЭС в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Конго».

На сайте Заволжского суда указана фамилия обвиняемого — это Александр Гаршин. Он является гендиректором ООО «Авиационно-техническая компания “Стаэр”», действующей в Заволжском районе Ульяновска, в микрорайоне авиастроителей. По данным источников «Ъ-Волга», обвиняемый вину не признал, утверждал, что ничего не знал о назначении деталей. «Но само название компании говорит о том, что ее руководство должно было разбираться в предназначении комплектующих»,— заметил собеседник.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Александра Гаршина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

С учетом позиции государственного обвинителя Ульяновской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шеть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В транспортной прокуратуре отмечают, что расследование уголовного дела в отношении других соучастников преступления продолжается.

Андрей Васильев, Ульяновск