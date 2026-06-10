FT: китайцы массово избавляются от дронов из-за ужесточения правил эксплуатации

Многие китайские владельцы квадрокоптеров начали продавать их через интернет после ужесточения требований к владению и использованию дронов. Об этом сообщает Financial Times.

В мае в Китае были приняты правила по использованию дронов. В соответствии с ними владельцы должны регистрировать квадрокоптеры в местных органах власти, передавать данные о полетах и получать предварительное разрешение на полеты в зонах ограниченного доступа. Правила вступают в силу в июле.

«Многие люди от них избавились,— сообщил FT Лю Чжэньюй, вице-президент компании Leyishou, занимающейся продажей подержанных дронов.— Цены упали примерно на 30%. Новые дроны иногда просто невозможно продать».

Во время крупнейшей в стране выставки дронов в мае в Шэньчжэне многие производители говорили, что ужесточение правил затормозит развитие быстрорастущего сектора. «Если вы занимаетесь производством дронов, в нынешних условиях вам стало сложно,— заявил Дун Хунлун из компании Shantou Shengze Intelligent Manufacturing.— Каждый завод испытывает трудности». По словам господина Хунлуна, несмотря на снижение цен более чем вдвое, его компания в этом году столкнулась с падением спроса и теряет деньги на каждом дроне.

Другие участники рынка и эксперты отмечают, что Китай «по-прежнему полон решимости развивать низковысотную экономику» — сферу деятельности, осуществляемой на высоте до 1000 м над землей. Регулятор авиационной отрасли страны ожидает, что рынок, включая летающие автомобили и такси, к 2035 году вырастет до $520 млрд с нынешних $150 млрд.

«Китай не хочет неконтролируемого неба, заполненного различными видами деятельности с использованием беспилотников. Он хочет создать четкую логистическую сеть, например, для грузовых БПЛА»,— цитирует FT Эмерсона Сюя, генерального директора авиационной консалтинговой компании NexAvian. По его словам, власти также заинтересованы в беспилотниках для инспекции и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Евгений Хвостик